Посол России на Маврикии Зейналова назвала свою работу невероятно тяжелой
В работе дипломата часто возникает множество трудностей. Об этом ТАСС рассказала посол России на Маврикии Ирада Зейналова.
Она подчеркнула, что дипломатическая работа — долгий и непрерывный процесс, отнимающий много сил.
«Послом быть невероятно тяжело. Это разница примерно как между твердым и красивым. Между журналистикой и дипломатией», — отметила Зейналова.
Посол призналась, что никогда в жизни так долго, тяжело и непрерывно не работала. Она назвала свою профессию новым вызовом.
Ранее дипломат сообщила, что популярность Маврикия как направления для отдыха растет. Российские туристы активнее начали летать на это островное государство с теплым климатом, несмотря на удаленность и отсутствие прямые рейсов. Проживание на нем обходится дешевле, чем на Мальдивах или Сейшелах.
Посол добавила, что «Аэрофлот» согласился запустить рейсы на Маврикий, но только в случае гарантий и дозаправки.