Россия имеет в своем арсенале самое большое количество артиллерийских систем, а также налаженные поставки боеприпасов. Об этом сообщило издание Forbes .

«У Вооруженных сил России больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире, и в три раза больше артиллерийских орудий, чем у Соединенных Штатов», — указали в статье.

Автор материала отметил, что российские военные используют комбинацию самоходных гаубиц советской эпохи и более новых систем, таких как 2С33 «Мста-СМ2». Кроме того, в России производят до 250 тысяч снарядов в месяц, что позволило наладить надежную сеть поставок.

Ранее артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили еще один американский танк Abrams. Это произошло во время боевых действий на Авдеевском направлении. Также российские бойцы ликвидировали из расчетов РСЗО «Ураган» чешские РСЗО Vampire.