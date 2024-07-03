Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams в зоне СВО

МО: бойцы ВС РФ сожгли еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли высокоточный удар, уничтожив еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Артиллеристы группировки войск „Центр“, применив высокоточный корректируемый снаряд „Краснополь“, уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — уточнило оборонное ведомство.

По танку выстрелили из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции. Артиллеристы получили координаты цели от расчета БПЛА. После этого бойцы прибыли на огневую позицию, с которой после наведения боевой машины на цель и поразили корректируемым боеприпасом американский танк.

Оборонное ведомство добавило, что после выполнения боевой задачи российские военные сменили огневую позицию, замаскировали установку, а сами укрылись в блиндаже.

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