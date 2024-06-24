Российские бойцы уничтожили чешские РСЗО Vampire
Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Север» уничтожили чешские реактивные системы залпового огня Vampire на Харьковском направлении. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Все экипажи опытные, многие командиры боевых машин являются вчерашними курсантами училищ. Одна из задач артиллеристов — контрбатарейная борьба.
Отмечается, что поймать «Ураган» почти невозможно. Расчет не появляется на одной позиции дважды.
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