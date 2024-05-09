Российскому городу пригрозили нейтрализацией в США | 360°

Мир 09 мая 2024, 13:31 Российскому городу пригрозили нейтрализацией в США Экс-главком НАТО в Европе Ставридис допустил нейтрализацию Калининграда РИА «Новости»

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Бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил об угрозе со стороны Калининграда в случае начала боевых действий с Россией. Об этом он рассказал в статье для Bloomberg.

«В порту Балтийск базируется большая российского флота Балтийского моря. В Калининграде находятся значительные ракетные и воздушные силы, там может находиться тактическое ядерное оружие. Калининград необходимо нейтрализовать в случае войны», — написал бывший главком.

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Ставридис объяснил, что НАТО необходима нейтрализация Калининграда для того, лишить Россию контроля над Сувалкским коридором на границе Польши и Литвы.

Представитель МИД Россия Мария Захарова заявляла, что страна ответит на любые попытки ограничить проход отечественных судов через Балтийские проливы.

Сенатор Константин Косачев называл сумасбродной идею ограничить доступ России к Калининграду.