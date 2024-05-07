Российского посла вызвали в МИД Франции | 360°

Мир 07 мая 2024, 14:42 Российского посла вызвали в МИД Франции AFP: МИД Франции вызвал посла России в Париже Мешкова РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова. Об этом сообщило AFP.

По информации источника агентства, ведомство намерено обратить внимание российского представителя на «кампанию дезинформации со стороны его страны».

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В СМИ ранее появлялась информация об отправке Францией бойцов Иностранного легиона на территорию Украины. МИД республики выступал с официальным заявлением и опроверг эти сведения, назвав их частью кампании по дезинформации.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что страна не находится в состоянии войны с российским народом. Он заявлял, что республика продолжит помогать Украине, но эти меры нельзя рассматривать в контексте военных действий против России.

Днем ранее, 6 мая, посла Франции Пьера Леви вызывали в МИД России. Общаться с журналистами дипломат отказался.