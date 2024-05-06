Посла Франции вызвали в МИД России | 360°

Общество 06 мая 2024, 16:38 Посла Франции вызвали в МИД России Захарова: посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России РИА «Новости»

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В понедельник посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Кроме него, в МИД вызвали посла Великобритании.

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«В МИД России вызваны два посла: Франции и Британии», — написала Захарова.

РИА «Новости» уточнило, что глава французской дипмиссии уже прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства. Ответить на вопросы журналистов он наотрез отказался.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что Франция направила в зону украинского конфликта военнослужащих Иностранного легиона, они разместились в городе Славянск в Донецкой Народной Республике.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что французских военных на Украине станут считать интервентами. По его словам, решение президента республики Эммануэля Макрона об отправке войск станет для него «лебединой песней».