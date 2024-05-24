Российского посла в Армении вызвали в Москву

Российского посла в Армении Копыркина вызвали в Москву для консультаций

Посла России в Армении Сергея Копыркина отозвали в Москву для консультаций. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

«Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций», — заявили в ведомстве.

Причину вызова дипломатического представителя не указали.

В начале марта президент России Владимир Путин в Кремле провел рабочие переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном, эта очная встреча политиков стала первой с декабря 2023 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признавал наличие сложностей в отношениях стран, однако призвал не преувеличивать их.

Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году. Представитель МИД республики Ани Бадалян отмечал, что страна не возражает против обсуждения бюджета организации без ее участия.