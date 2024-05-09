Сложность отношений с Арменией призвали не преувеличивать в Кремле | 360°

Мир 09 мая 2024, 06:58 Сложность отношений с Арменией призвали не преувеличивать в Кремле Песков призвал не преувеличивать сложности отношений Москвы и Еревана РИА «Новости»

Читать 360 в

В отношениях России и Армении существуют сложности, однако их не стоит преувеличивать. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, наших двусторонних отношениях определенные проблемные темы присутствуют. Однако, чем теснее наше взаимодействие, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще и возникают различные проблемы», — объяснил Песков.

Реклама

В среду, 8 мая, президент России Владимир Путин после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эта встреча для политиков стала первой с декабря 2023 года.

Ранее стало известно, что Армения отказалась от финансирования бюджета ОДКБ в 2024 году. Представитель МИД Ани Бадалян отмечал, что страна будет не против, если обсуждение бюджета пройдет без ее участия.