Армения отказалась от финансирования ОДКБ | 360°

08 мая 2024, 17:51
Армения отказалась от финансирования ОДКБ
МИД Армении объявил об отказе в оплате работы ОДКБ в 2024 году
Власти Армении не присоединяться к финансированию бюджета Организации договора о коллективной безопасности в 2024 году. Об этом в комментарии «Sputnik Армения» заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Ани Бадалян.
Она добавила, что страна не станет возражать, если голосование по одобрению бюджета пройдет без участия республики.
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«Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 года „О бюджете ОДКБ на 2024 год“ и, тем самым, от участия в финансирования деятельности организации», — заявила Бадалян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце февраля объявил, что республика фактически заморозила свое участие в ОДКБ.
Он пояснил, что в последний год страну на заседании Организации никто не представлял, а своего представителя Армения отозвала еще раньше.
Политик подчеркнул, что такой формат сохранится до тех пор пока страны — участницы блока не укажут на свою зону ответственности по обеспечению безопасности Армении. По мнению Пашиняна, страна столкнулась с серьезной угрозой без какой-либо реакции союзников.
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