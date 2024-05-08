Армения отказалась от финансирования ОДКБ | 360°

Важное 08 мая 2024, 17:51 Армения отказалась от финансирования ОДКБ МИД Армении объявил об отказе в оплате работы ОДКБ в 2024 году РИА «Новости»

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Власти Армении не присоединяться к финансированию бюджета Организации договора о коллективной безопасности в 2024 году. Об этом в комментарии «Sputnik Армения» заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Ани Бадалян.

Она добавила, что страна не станет возражать, если голосование по одобрению бюджета пройдет без участия республики.

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«Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 года „О бюджете ОДКБ на 2024 год“ и, тем самым, от участия в финансирования деятельности организации», — заявила Бадалян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце февраля объявил, что республика фактически заморозила свое участие в ОДКБ.

Он пояснил, что в последний год страну на заседании Организации никто не представлял, а своего представителя Армения отозвала еще раньше.

Политик подчеркнул, что такой формат сохранится до тех пор пока страны — участницы блока не укажут на свою зону ответственности по обеспечению безопасности Армении. По мнению Пашиняна, страна столкнулась с серьезной угрозой без какой-либо реакции союзников.