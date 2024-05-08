Путин провел переговоры с Пашиняном | 360°

08 мая 2024, 23:15
Путин провел переговоры с Пашиняном
Президент России Владимир Путин провел переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном в Кремле. Во время встречи российский лидер отметил рекордный товарооборот между двумя странами, сообщило РИА «Новости».
Переговоры прошли после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На юбилейном саммите подвели итоги 10-летней работы, обсудили перспективы объединения и дальнейшую интеграцию.
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Во время переговоров с армянским премьером Путин отметил положительный эффект от сотрудничества для всех стран-участниц ЕАЭС. Армения не стала исключением.
«В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕАЭС», — заявил российский лидер.
Это значимый показатель для Армении. Товарооборот со странами объединения пошел в рост, начиная с 2015 года, отметил Путин.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что республика воздержится от финансирования бюджета Организации договора о коллективной безопасности в этом году.
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