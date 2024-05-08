Путин провел переговоры с Пашиняном | 360°

Власть 08 мая 2024, 23:15 Путин провел переговоры с Пашиняном РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном в Кремле. Во время встречи российский лидер отметил рекордный товарооборот между двумя странами, сообщило РИА «Новости».

Переговоры прошли после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На юбилейном саммите подвели итоги 10-летней работы, обсудили перспективы объединения и дальнейшую интеграцию.

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Во время переговоров с армянским премьером Путин отметил положительный эффект от сотрудничества для всех стран-участниц ЕАЭС. Армения не стала исключением.

«В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕАЭС», — заявил российский лидер.

Это значимый показатель для Армении. Товарооборот со странами объединения пошел в рост, начиная с 2015 года, отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что республика воздержится от финансирования бюджета Организации договора о коллективной безопасности в этом году.