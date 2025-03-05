Российский Су-35 опасно сблизился с французским БПЛА над Средиземным морем

Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России опасно близился с французским дроном Reaper, который выполнял разведывательный полет над международными водами в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в соцсети X .

Он заявил об «агрессивных, преднамеренных и неприемлемых действиях».

При этом в Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В конце февраля сервис FlightRadar зафиксировал американский стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress у российской границы.

Самолет совершил полет над Таллином в День независимости Эстонии в сопровождении истребителей. Воздушные суда демонстративно кружили над северо-востоком европейской страны, приближаясь к границе с Россией на 50 километров.