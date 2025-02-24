Бомбардировщик США демонстративно кружил у российской границы

Американский стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress совершил полет над Таллином в День независимости Эстонии. Его сопровождал эскорт истребителей, сообщила «Военная хроника».

По данным сервиса наблюдения за воздушным движением FlightRadar, полет проходил на высоте около 6000 метров. Семь самолетов продолжительное время демонстративно делали круги над северо-востоком Эстонии, приближаясь к российской границе на 50 километров.

С 15 февраля российские военные зафиксировали рост активности полетов истребителей F-16 ВСУ в районе границы Курской области. Во время подлетов к России американский самолет сопровождают два истребителя МиГ-29. При этом прежде F-16 подлетали только к Сумской области.

Прошлым летом Украина ошибочно сбила из ЗРК Patriot поставленный США истребитель F-16 из-за отсутствия на самолете системы опознавания.