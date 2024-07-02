Российские подлодки вблизи Ирландского моря напугали Великобританию

Три источника заявили, что с февраля 2022 года российские субмарины класса Kilo дважды проводили маневры в Ирландском море — около 18 месяцев назад и совсем недавно.

Собеседники агентства заявили, что масштабы перемещений подводных лодок вышли за рамки того, что британские чиновники видели ранее. Из-за этого военным пришлось усилить меры по защите британских и ирландских вод.

Армия США следила за действиями российского флота и знала о маневрах в Ирландском море, отделявшем остров Ирландия от Соединенного Королевства. Однако Белый дом и Минобороны Великобритании отказались комментировать эти случаи.

К классу Kilo на Западе отнесли дизель-электрические ударные подводные лодки двух проектов — 636 «Варшавянка» и 877 «Палтус». Они способны запускать крылатые ракеты «Калибр», торпеды и морские мины.

В июне корабли Северного флота прибыли на Кубу в рамках дальнего похода. В Гавану зашли подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков» и другие суда. Кремль не нашел повода для беспокойства из-за этих маневров.