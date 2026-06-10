МИД анонсировал жесткий ответ на новые санкции Евросоюза

Россия примет действенные и жесткие меры в ответ на очередные запланированные санкции со стороны Евросоюза. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова .

«Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры», — добавила она.

Накануне Еврокомиссия предложила включить в 21-й список санкций против России патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Такую идею уже рассматривали в 2022 году, но тогда ее заблокировала Венгрия. Согласно законодательству Евросоюза, для утверждения очередного пакета ограничений требуется единогласное решение всех 27 стран.

Президент Владимир Путин заявил, что Евросоюз от собственных санкций уже понес ущерб на сумму от 1,5 до 2,5 миллиарда евро, и эти цифры не окончательные.