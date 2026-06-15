ЕС включил генпрокурора и экс-омбудсмена России в санкционный список

Евросоюз включил генерального прокурора России Александра Гуцана и бывшего уполномоченного при президенте по правам ребенка Павла Астахова в новый санкционный перечень. Соответствующее постановление опубликовал Совет ЕС .

В документе указано, что решение связано с деятельностью бывшего детского омбудсмена в российских СМИ, поддержкой присоединения Крыма и поездками в Донбасс.

Кроме того, в списке оказались митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов), телеведущий Первого канала Анатолий Кузичев, журналистка Ольга Кирий, обозреватель Игорь Мальцев и писатель Роман Антоновский.

Среди юридических лиц под санкции подпали Президентский фонд культурных инициатив, военный технополис «Эра», НПО имени Лавочкина, Ижевский авиазавод, а также производители БПЛА АСФПВ, «Ионос» и «Рустакт».

Ограничения затронули и ряд судоходных компаний из России, Китая, Турции, ОАЭ и других стран. Всего ЕС опубликовал три документа о расширении санкций, включив 34 физических и 47 юридических лиц.

Накануне Еврокомиссия предложила внести в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла.