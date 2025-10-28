СВР: Генштаб ВС Франции готовит к развертыванию на Украине до 2 тысяч военных

Генштаб ВС Франции начал подготовку к развертыванию на Украине своих боевиков. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.

Французских военных отправят на помощь ВСУ. Всего готовят до двух тысяч солдат.

Еще в апреле этого года европейские чиновники назвали число стран, готовых отправить военных на Украину. Только шесть государств из 30 участников «коалиции желающих» выразили такую готовность. В их числе Великобритания, Франция и страны Балтии. Большая часть участников усомнилась в успехе этой миссии без поддержки США.

При том в Америке активно готовятся к вероятному военному противостоянию с Россией. Как сообщило издание The National Interest, спецназ американской армии отрабатывает операции на случай начала конфликта. Солдаты провели учения с военными из Польши и Британии. Отработали авиационные маневры, в том числе высадку с помощью вертолетов CH-74 Chinook.