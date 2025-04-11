Стало известно число стран, готовых отправить военных на Украину

AFP: только шесть стран из 30 заявили о готовности отправить войска на Украину

Во Франции на саммите «коалиции желающих» только шесть стран из 30 участников заявили о готовности направить военный контингент на Украину. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников.

Великобритания и Франция возглавляют коалицию, которая направлена на «обеспечение гарантий мира» в случае, если Россия и Украина заключат мирное соглашение. В ней состоят 30 стран.

«Наше планирование реально и существенно. Наши планы хорошо проработаны», — заявил глава британского минобороны Джон Хили на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

При этом шесть стран подтвердили реальную готовность направить своих военных в зону боевых действий. В их числе Великобритания, Франция и страны Балтии.

Большинство же участников усомнилось в успехе миссии без поддержки Вашингтона. В частности, Швеция и Нидерланды.

В конце марта французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что на Украину будет отправлена франко-британская «миссия сил сдерживания».