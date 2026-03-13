Российская нефть оказалась востребованной в мире

Дмитриев: все больше стран начинают закупать российскую нефть

На фоне смягчения санкций США российскую нефть начинают закупать все больше стран. Об этом в телеграм-канале заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США в отношении российских энергоносителей», — констатировал он.

Ранее премьер-министр Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан заявил, что страна готова начать с Россией переговоры о закупках сырой нефти.

США временно вывели из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые к 12 марта уже загрузили на суда. Дмитриев уточнял, что решение Белого дома затронет около 100 миллионов баррелей топлива.