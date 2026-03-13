Таиланд заявил о готовности закупать нефть у России

Таиланд готов к переговорам с Россией о закупках сырой нефти. Об этом заявил заместитель премьер-министра азиатской страны Пхипхат Ратчакитпракан.

«Из заявления США стало известно, что Соединенные Штаты прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти», — привело его слова РИА «Новости».

Ратчакитпракан назвал это хорошей новостью и добавил, что переговоры инициирует Министерство энергетики Таиланда.

Ранее стало известно, какой объем российской нефти вывели из-под санкций. По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, речь идет о 100 миллионах баррелей, находящихся в транзите.