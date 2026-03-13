США разрешили продажу уже загруженной на танкеры нефти из России

США временно вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые уже были загружены на суда к 12 марта. Это следует из генеральной лицензии , опубликованной американским Минфином.

Разрешение будет действовать до 11 апреля. При этом оно не распространяется на транзакции и деятельность, связанную с Ираном, иранским правительством, а также товарами и услугами иранского происхождения.

Глава Минфина США Скотт Бессент назвал решение одной из мер по поддержанию стабильности на мировых энергетических рынках. По его словам, лицензия должна помочь расширить доступность уже существующих поставок.

«Эта узкоспециализированная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих энергетических доходов от налогов, взимаемых на месте добычи», — написал Бессент в X.

Ранее индийский State Bank of India прекратил принимать платежи за поставляемую из России нефть. Он не обрабатывает транзакции даже после того, как Соединенные штаты разрешили закупки российского сырья