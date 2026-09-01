Невеста рискнула жизнью ради брата в реке в Санкт-Петербурге

Полиция спасла двух человек в реке в Санкт-Петербурге. Видео происшествия разместила пресс-служба транспортного управления МВД на своей официальной странице «Вконтакте» .

Утопающих в Большой Невке заметили патрульные с катера. Правоохранителям показалось, что оба упали с теплохода.

К пострадавшим направили лодку. Спасатель бросил им два круга, а затем и нырнул в воду сам. На распространенном полицией видео заметно, что девушка одета в праздничное платье, с ободком фаты на голове.

Уже в катере петербурженка рассказала, что прыгнула в реку сама. На теплоходе она праздновала свадьбу, ее брат случайно перевесился через борт и упал в Большую Невку. Невеста бросилась его спасать.

Источники телеканала РЕН представили другую интерпретацию событий. По версии одного из моряков теплохода, девушка и ее брат просто решили искупаться.

При этом Большая Невка — один из крупнейших рукавов дельты Невы в Санкт-Петербурге. Акватория реки отличается сильным течением, температура воды здесь даже летом едва поднимается до +17 градусов, купаться при таких показателях небезопасно.

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