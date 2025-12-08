Россияне в Таиланде не заметили обострения на границе

Российские туристы и экспаты, находящиеся в Таиланде, по-разному оценивают обстановку на фоне сообщений о столкновениях на границе с Камбоджей. Живущий в стране собеседник 360.ru заявил, что туристы «спокойно загорают, купаются в море» и даже не в курсе происходящего.

Другой россиянин подтвердил, что ничто не мешает проводить отдых Таиланде. В тоже время он согласился, что на границе «неспокойно, эвакуация идет», и посольство рекомендует следить за новостями.

По данным издания Khaosod, на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения, в результате которых погиб один военный и ранены четверо. Камбоджийские силы атаковали тайскую базу Анупонг и гражданские объекты в провинции Бурирам. Таиланд поднял истребители F-16.

Ранее тайская армия объявила экстренную эвакуацию жителей четырех приграничных провинций.