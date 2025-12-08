Вдоль границы Таиланда и Камбоджи начались боестолкновения

На границе Таиланда и Камбоджи идут боевые столкновения, есть раненые и погибший. Об этом сообщил сайт Khaosod .

«Армия сообщает о боевых столкновениях в нескольких районах вдоль границы Таиланда и Камбоджи», — отметили авторы публикации.

По их данным, один военный погиб, четверо получили ранения.

Пномпень ударил по тайской военной базе Анупонг. Военные Камбоджи атаковали гражданские объекты в провинции Бурирам. Таиланд в ответ поднял истребители F-16.

Накануне тайская армия приказала экстренно эвакуировать жителей четырех провинций: Бурирам, Сисакет, Сурин и Убонратчатхани. Решение приняли из-за обострения обстановки на границе с Камбоджей.