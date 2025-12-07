В Таиланде объявили срочную эвакуацию в четырех приграничных провинциях

Тайская армия отдала приказ об экстренной эвакуации жителей четырех провинций — Бурирам, Сисакет, Сурин и Убонратчатхани. Решение приняли из-за обострения ситуации на границе с Камбоджей, сообщила газета Nation Thailand .

В воскресенье, 7 декабря, произошла перестрелка военных формирований в районе Пху Пха Лек — Пхалан Хин Паэт Кон в провинции Сисакет. По данным Второго армейского округа Таиланда, она началась в 14:16 и длилась 34 минуты.

Несмотря на прекращение огня, местное население приграничных районов решили эвакуировать. Возможное возобновление и эскалация, как сообщают тайские военные, не исключены.

В Российском союзе туриндустрии рассказали 360.ru, что напряженность на границе не влияет на безопасность туристов: указанные районы расположены далеко от популярных курортов — Бангкока, Паттайи, Пхукета, Самуи и Краби. Инфраструктура работает в штатном режиме, ограничительные меры не действуют.