Россияне призвали Кука, Цукерберга и Пичаи вступиться за Дурова

Партия «Новые люди» призвала владельцев зарубежных мессенджеров выступить против задержания основателя Telegram Павла Дурова. Обращение, оказавшееся в распоряжении 360.ru, составили депутаты Владислав Даванков и Антон Ткачев. Оно адресовано компаниям Apple, Alphabet, Meta* и Zoom.

Депутаты отметили, что Дурова обвиняют в нежелании сотрудничать с французскими властями и передавать информацию о пользователях Telegram, а также в личном соучастии в преступлениях, совершенных на его платформе.

«Среди предъявленных ему обвинений наиболее беспрецедентным является „предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без лицензии“», — отметили депутаты.

Депутаты добавили, что блокировать использование мессенджера для распространения рекламы наркотиков и иных запрещенных материалов невозможно, ведь подобные нарушения закона происходят и на других платформах, включая Meta*.

«Становится очевидным, что арест Павла Дурова — это политическая мера с целью давления на политику независимой международной компании», — подчеркнули они.

По их словам, сейчас как никогда важно, чтобы все технологические компании заняли единую позицию. Если этого не сделать, считают авторы обращения, то задерживать смогут и других владельцев мессенджеров и социальных сетей.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в Париже. Предпринимателя обвиняли в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле, кибер- и финансовых преступлениях с помощью Telegram. После задержания основателя мессенджер изменил политику безопасности: пользователи смогут «пожаловаться» модераторам на незаконный контент.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.