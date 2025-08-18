Россиянам с детьми начали массово отказывать во въезде в Грузию

Генконсульство России в Трабзоне советует россиянам с детьми временно не ездить в Грузию через КПП Сарпи. Это связано с отказами во въезде из-за проблем с идентификацией несовершеннолетних.

С 15 августа в российское генконсульство в Трабзоне поступало много обращений от соотечественников, которые въезжают в Грузию из Турции через пункт пропуска Сарпи.

«Жалобы сводятся к тому, что сотрудники, осуществляющие пограничный контроль на грузинской стороне, массово отказывают во въезде в Грузию малолетним детям, объясняя это тем, что фотография ребенка в российском загранпаспорте сделана несколько лет назад, и по этой причине они якобы затрудняются идентифицировать ребенка», — отметили в Telegram-канале генконсульства.

В российских консульствах можно оформить новый паспорт для ребенка, гражданина России. Обычно этот процесс занимает около двух недель.

«В этой связи во избежание непредвиденных трудностей настоятельно рекомендуем, по возможности, временно воздержаться от поездок с детьми через данный пропускной пункт», — подчеркнули в пресс-службе.

