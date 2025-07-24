Российских туристов в Таиланде предупредили о правилах безопасности

Туристы, отдыхающие на популярных курортах Пхукете, Паттайе, Самуи, находятся в безопасности, и их поездки не испорчены обострением конфликта между Камбоджей и Таиландом. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Все туристические зоны остаются в безопасности», — отметили в объединении.

Представители РСТ напомнили российским туристам о правилах безопасности. Официальную информацию порекомендовали изучать в официальных источниках, на сайте МИД России и в пресс-службе Генконсульства России в Таиланде.

Экскурсионные поездки в Камбоджу отменили. Туристов попросили не пытаться самостоятельно посетить страну и воздержаться от поездок в приграничные провинции, на территории которых на данный момент объявили эвакуацию.

Кроме того, россиян попросили быть на связи с туроператорами, иметь при себе документы, а также соблюдать спокойствие.

Ранее Таиланд отозвал собственного посла из Пномпеня и выслал камбоджийского из Бангкока. После этого начался пограничный конфликт: тайские военные подняли в воздух F-16 и нанесли авиаудар, а камбоджийские обстреляли противника из систем залпового огня.