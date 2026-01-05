Россиян призвали воздержаться от поездок в Венесуэлу

Российским гражданам рекомендуется избегать поездок в Венесуэлу без острой необходимости. Об этом 5 января заявили в посольстве России в Каракасе.

«В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак гражданам России настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости», — отметили в Telegram-канале ДСКЦ МИД.

Российский МИД призвал Вашингтон освободить Мадуро и создать условия для дипломатического разрешения конфликта. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что многие сотрудники службы безопасности Мадуро погибли из-за действий США. Он также сообщил, что парламент страны возобновит работу в обычном режиме с 5 января.

Минэкономразвития также рекомендовало туроператорам и турагентствам временно прекратить продажу путешествий в Венесуэлу, сообщили 360.ru в пресс-службе РСТ.

«Рекомендация адресована участникам туристического рынка в целях минимизации возможных рисков и обеспечения безопасности туристов. Ведомство призывает учитывать данную позицию при формировании и реализации туристских предложений», — обратили внимание в ведомстве.

Мадуро заключили под стражу в Нью-Йорке по обвинению в наркотерроризме. Вечером 5 января над ним и его женой состоится суд. Американцы контролируют Венесуэлу, заявил Дональд Трамп.

Американский лидер также допустил проведение военной операции в Колумбии, пригрозив ее лидеру Густаво Петро. Трамп обвинил Петро в том, что у него есть кокаиновые заводы и фабрики.