Трамп заявил, что США уже контролируют Венесуэлу и присягнувших

Власть над Венесуэлой принадлежит американцам. США контролируют ситуацию в стране, заявил президент Дональд Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. Об этом сообщил CNN .

«Не спрашивайте меня, кто главный, потому что я дам вам ответ, и он будет очень спорным. <…> Это значит, что мы главные. Мы главные», — сказал он.

Трамп еще не разговаривал с вице-президентом Делси Родригез, которой Верховный суд Венесуэлы передал правление, но за него это сделали другие люди. Глава Белого дома заверил, что она сотрудничает с США, причем безвозмездно. Президент встретится с ней в подходящее время.

Венесуэлу Трамп назвал мертвой страной, которую следует возродить путем больших инвестиций со стороны нефтяных компаний. По утверждению президента, США контролируют ситуацию и занимаются людьми, которые «только что приняли присягу».

Ранее Трамп пригрозил Родригес в случае неповиновения еще более худшей участью, чем постигла президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он также отказался сравнивать операцию 3 января с иракской компанией.