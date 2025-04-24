Россиян призвали учитывать все риски при поездках в Молдавию

Гражданам России при планировании поездок в Молдавию нужно учитывать риски, связанные с дискриминацией при въезде в страну. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

«По прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре пристрастного досмотра, которая может длиться несколько часов», — отметили в ведомстве.

В ходе таких проверок россиян не обеспечивают едой, водой, также они ограничены в связи с внешним миром. Кроме того, часто после досмотра гражданам России отказывают во въезде, аргументируя решение выдуманными предлогами или без объяснения причин. Каждый день власти Молдавии запрещают въезд нескольким десяткам россиян.

В МИД добавили, что у посольства России в Кишиневе возможности консульской поддержки в таких ситуациях сильно ограничены, ведь его сотрудники не могут попасть к соотечественникам.

Ранее сообщалось, что молдавские власти устроили гонения на священников, побывавших в России. Также от Православной церкви Молдавии потребовали отойти от РПЦ.