Молдавские власти начали штрафовать священников за поездки в Россию

Молдавские власти устроили гонения на священников, посетивших Россию, и требуют от Православной церкви Молдавии отойти от РПЦ. Об этом в интервью телеканалу TVC 21 заявил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.

«Посещение России не понравилось нашим властям. <…> Наша власть в лице полиции вызывает, приглашает, посещает священников и составляет протоколы, штрафуя их на 25-37 тысяч леев (около 12 тысяч рублей — прим. ред.) за якобы получение денег для дестабилизации, покупку голосов во время прошедших выборов и так далее», — сказал он.

Власти также требуют «оторваться от Москвы» и стать отдельной от РПЦ организацией. Архиепископ назвал это предложение «духовной глупостью» и сравнил его с требованием отвернуться от молитв.

«Это не разделение по нациям. Святые выше человеческих амбиций и границ. Мы от одного корня — святой Русской православной церкви», — заявил священник.

Ранее настоятель Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе Николай Флоринский рассказал, что молдавские власти выписали ему штраф в размере двух тысяч евро за поездку в Россию. Он пояснил, что в прошлом году патриарх Кирилл пригласил его и других священников из Молдавии в паломничество по святым местам в России. Сейчас участникам мероприятия пришли штрафные квитанции.