Россия закроет ряд погранпереходов через границу с Прибалтикой и Финляндией

Россия с 1 июля закроет несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией. Распоряжение правительства опубликовали на портале правовой информации .

В перечень вошли железнодорожные узлы Санкт-Петербург — Финляндский, Выборг, Вяртсиля, Люття и Светогорск на финском направлении, Печоры-Псковские на границе с Эстонией, а также Пыталово на границе с Латвией.

«МИДу уведомить Финляндскую республику, Эстонскую республику и Латвийскую республику о принятом решении», — сказано в документе.

Через указанные пункты временно прекратили движение людей, транспорта, товаров и грузов.

Финляндия закрыла все пограничные пункты на границе с Россией еще в 2023 году. Ученый из Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен назвал такой длительный запрет на пересечение границы беспрецедентным для стран, не находящихся в состоянии вооруженного конфликта.