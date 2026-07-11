Россия уведомила Финляндию о закрытии ж/д переходов

Россия уведомила Финляндию о временной приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle .

По данным издания, официальное уведомление поступило финской стороне 9 июля. Ограничения затронули пункты Вартиус — Люття, Ниирала — Вяртсиля, Иматра — Светогорск, а также железнодорожные станции Выборг и Санкт-Петербург.

Правительство России решило с 1 июля ограничить пересечение границы на ряде железнодорожных пунктов пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В перечень вошли Выборг, Вяртсиля, Люття, Санкт-Петербург — Финляндский, Светогорск, Печоры-Псковские и Пыталово.

При этом сухопутная граница между Россией и Финляндией остается закрытой по решению финских властей. Ограничения начали вводить в ноябре 2023 года. В июне 2026-го власти Финляндии вновь продлили закрытие пунктов пропуска на восточной границе на неопределенный срок.