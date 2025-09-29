Россия ударит блэкаутом. Зеленский предупредил украинцев

Из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украина может вновь столкнуться с массовыми отключениями света. Президент Владимир Зеленский сообщил об этом в Telegram-канале .

Он рассказал о последствиях группового удара в ночь на 27 сентября. В зону поражения попали Киев, Запорожье и другие города.

«Были также российские удары по энергетическим объектам, и это уже, к сожалению, традиционная российская тактика — Россия пытается и в этом году ударить блэкаутом по Украине», — сказал президент.

В 2024 году из-за повреждения украинской инфраструктуры возник дефицит электроэнергии, предприятия ввели стабилизационные отключения по всей стране. Некоторые дома оставались без света несколько дней подряд, возмущенные неразберихой украинцы вышли на улицы. Нацбанк Украины предупредил, что эта проблема сохранится вплоть до 2028 года.