Украину предупредили о длительном сохранении дефицита электроэнергии

Дефицит электроэнергии Украины в 2025 году сохранится на уровне 4% и не закроется даже с учетом увеличения импортных поставок. Шансы на быстрое восстановление поврежденной инфраструктуры энергетики страны очень низкие. На это указали в экономическом прогнозе Национального банка Украины.

Авторы доклада подчеркнули, что дефицит электроэнергии сохранится до 2028 года и станет особо заметен в часы пиковых нагрузок. При этом уровень нехватки будет сокращаться благодаря постепенному восстановлению инфраструктуры.

Аналитики предупредили, что быстрым восстановлением системы энергетической инфраструктуры не станет. Особенно в условиях, когда риск эскалации и дальнейших разрушений объектов энергетики составляет более 50%.

Даже в случае прекращения боевых действий за собственный бюджет Украина восстановить поврежденную энергосистему не сможет. Это потребует поиска дополнительных источников финансирования, включая увеличение объемов внешней поддержки и рост налогов внутри страны.

Минобороны в последней сводке сообщило, что в период с 25 по 31 января, российские войска нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по военно-промышленным объектам Украины и обеспечивающей их электроэнергией инфраструктуре.

Официальный представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен назвала удары российских войск по украинской энергосистеме «хирургическими». Она подчеркнула, что инфраструктура находится под невероятным давлением.