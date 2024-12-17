Украинцы пожаловались на неразбериху с новым графиком отключения света

«Страна.ua»: новый график отключения света на Украине сбился в первый же день

Отключение света на Украине не совпало с заявленным энергетиками графиком. Местные жители пожаловались на внеочередные сбои электроснабжения, сообщило издание «Страна.ua» .

Новый график отключения света начал действовать 16 декабря. Однако энергетики не стали соблюдать его даже в крупных городах. Украинцы рассказали, что отключения проводились хаотично, причем по некоторым адресам дважды, а по другим — ни разу.

«У меня по графику отключений света не должно было быть с 09:30, а оно есть. И когда включат, никто сказать не может», — сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Министерство энергетики Украины изменило подход к составлению графика. Оно разбило существовавшие шесть очередей потребителей на подгруппы и ввело для каждой из них свое время отключения.

Энергосистема Украины пострадала из-за масштабных повреждений инфраструктуры. Без света остались даже военные производства в Киевской области.