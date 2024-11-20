Одесситы перекрыли улицы из-за блэкаута

Отключение света в Одессе затянулось. Некоторые жители третий день сидят без электричества. Возмущенные одесситы вышли на улицы и перекрыли проезд, сообщило издание «Страна.ua» .

Десятки человек вышли на проезжую часть, чтобы выразить протест против длительных отключений света. Некоторые дома в городе обесточили на 2,5 дня. Тем, кому повезло больше, включили свет лишь на три часа.

По информации издания, стихийные митинги прошли, по крайней мере, в трех местах. Возмущенные одесситы перекрыли дороги, не позволив ездить автомобилям и автобусам.

Энергетическая компания ДТЭК объявила, что с шести часов утра 20 ноября в Одесской области начнутся отключения света по графику. Они необходимы для стабилизации энергосистемы из-за повреждений.

Массированная атака на инфраструктуру Украины произошла 17 ноября, сообщило Минэнерго. С тех пор в Киеве, Кривом Роге, Днепре и других городах возобновились плановые отключения электричества.