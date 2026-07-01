Россия стала второй страной мира по росту благосостояния жителей

Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния жителей в 2020–2025 годах. Такие данные представили в «Отчете о мировом богатстве» швейцарского банка UBS, опубликованном в Der Spiegel .

По данным агентства, благосостояние на одного россиянина за пять лет выросло на 37% в реальном выражении. Показатель включает финансовые активы, в том числе акции, облигации и депозиты, а также реальные активы, прежде всего недвижимость. Из этой суммы вычли долги, включая ипотеки и кредиты, а расчеты проводили в национальной валюте с поправкой на инфляцию.

Лидером рейтинга стала Южная Корея, где благосостояние на одного жителя увеличилось на 55%. Третье место заняла Хорватия с ростом на 29%.

Сильнее всего показатель снизился в Великобритании — на 23,2%, а единственной страной, где ситуация за пять лет практически не изменилась, стала Италия.

В начале этого года Россия удивила еще одним финансовым рекордом: число долларовых миллиардеров в стране выросло до 155 человек.