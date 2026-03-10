Число долларовых миллиардеров из России стало рекордным

Forbes: число миллиардеров из России выросло до рекордных 155 человек

Число долларовых миллиардеров из России выросло до рекордных 155 человек, а их общее состояние достигло исторического максимума — 696,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил Forbes .

По сравнению с прошлым годом список богатейших бизнесменов мира пополнили еще девять россиян. Журналисты связали такой рост с укреплением рубля: за год российская валюта прибавила 16% к доллару, что заметно увеличило оценку активов.

Первое место в рейтинге занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние оценили в 37 миллиардов долларов. Следом в списке расположился президент «Норникеля» Владимир Потанин с 29,7 миллиарда долларов. Третью строчку занял основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние составило около 29,5 миллиарда долларов.

Рекорд обновило не только число российских миллиардеров, но и суммарная стоимость их активов.

Ранее один из российских миллиардеров, сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож окончательно прервал связи с Россией после публичного осуждения спецоперации и отъезда из страны.