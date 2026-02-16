Россия сама решит, с кем выстраивать взаимовыгодное сотрудничество

Посол Кузнецов: Россия сама решит, с кем и на какой основе вести сотрудничество

Россия сама определяет, с кем и на какой основе строить взаимовыгодные и равноправные отношения. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, отвечая на вопрос о возможностях возобновления диалога с Финляндией.

По его словам, финские политики, когда речь заходит о восстановлении диалога с Россией, говорят, что «время для этого еще не пришло». Якобы они определяют, когда наступит подходящий момент.

«Хотел бы их разочаровать, хотя, думаю, они и сами это хорошо понимают. Наученная горьким опытом взаимодействия с европейскими партнерами, теперь Россия сама будет решать с кем, когда и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов», — сказал Кузнецов.

Также он обвинил Финляндию в дискриминации россиян. Он обратил внимание, что финские власти не предоставили доказательств наличия угроз, связанных с покупкой недвижимости российскими гражданами. При этом с лета 2025 года в стране действует запрет на сделки с земельными участками для людей из России и Белоруссии.