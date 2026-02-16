Посол России обвинил Финляндию в дискриминации россиян

Финляндия так и не предъявила доказательств наличия каких-либо рисков, связанных с покупкой объектов недвижимости российскими гражданами. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

С июля 2025 года в Финляндии начал действовать запрет на проведение операций с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. Согласно финскому законодательству, под это понятие попадают только земельные участки, квартиры в жилых комплексах не входят в список.

«Нелишним, впрочем, будет напомнить, что финские власти так ни разу и не предоставили никаких доказательств существования „угроз“ в связи с приобретением россиянами недвижимости. Речь идет о неприкрытой дискриминации граждан России», — заявили в дипведомстве.

Ранее финский министр обороны Антти Хакканен заявил, что Финляндия изучает вариант ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью, заключенные россиянами за последние 20 лет. Отказывать в выдаче разрешения на покупку запретят тем, чья страна гражданства якобы может поставить национальную безопасность государства под угрозу.