Россия продолжит развивать сотрудничество с Китаем | 360°

Мир 27 апреля 2024, 13:35 Россия продолжит развивать сотрудничество с Китаем Песков назвал Китай мощным государством, с которым РФ будет развивать отношения Chen Zhonghao / Global Look Press

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Россия будет развивать сотрудничество с КНР, которая способна защищать свои интересы. Об этом заявил официальны представитель Кремля Дмитрий Песков на традиционном брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

Песков отметил, что Китай является абсолютно суверенным государством. Страна отстаивает свои интересы и является близким партнером России.

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«Мы будем дальше развивать наше сотрудничество», — ответил Песков на вопрос о давлении Соединенных Штатов на Китай.

США пытаются оказать влияние на КНР. Недавно американский госсекретарь Энтони Блинкен посетил Пекин, где встретился с председателем республики Си Цзиньпином и главой МИД Ван И. По итогам встречи Блинкен пригрозил новыми санкциям Китаю, если страна продолжит поставлять товары двойного значения в Россию.

Ван И указал на то, что КНР регулярно сталкивается с подавлением законных прав на развитие. А отношения Китая и США переживают разные трудности.