Китай указал на постоянное подавление законных прав страны | 360°

Мир 26 апреля 2024, 07:33 Китай указал на постоянное подавление законных прав страны Глава МИД Китая Ван И: законные права КНР на развитие постоянно подавляются РИА «Новости»

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Китай сталкивается с постоянным подавлением законных прав страны на развитие. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Его процитировало РИА «Новости».

По словам министра, отношения Китая и Соединенных Штатов сталкиваются с разными трудностями.

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«Законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, а основные интересы Китая постоянно сталкиваются с вызовами», — подчеркнул он.

Ван И уточнил, что серьезным вопросом является, каким будет дальнейшее развитие отношений Китая и США — в сторону стабильности или ошибок прошлого.

Переговоры представителей двух стран состоялись в Пекине. Ван И и Энтони Блинкен обсудили проблемы двусторонних отношений. Китайский министр призвал США к стабильности и прогрессу. Как отметил политик, КНР и Соединенные Штаты смогли выстроить диалог по многим направлениям. Но негативные факторы продолжают возрастать и накапливаться, добавил Ван И.