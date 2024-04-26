Китай указал на постоянное подавление законных прав страны | 360°

26 апреля 2024, 07:33
Китай указал на постоянное подавление законных прав страны
Глава МИД Китая Ван И: законные права КНР на развитие постоянно подавляются
Китай сталкивается с постоянным подавлением законных прав страны на развитие. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Его процитировало РИА «Новости».
По словам министра, отношения Китая и Соединенных Штатов сталкиваются с разными трудностями.
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«Законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, а основные интересы Китая постоянно сталкиваются с вызовами», — подчеркнул он.
Ван И уточнил, что серьезным вопросом является, каким будет дальнейшее развитие отношений Китая и США — в сторону стабильности или ошибок прошлого.
Переговоры представителей двух стран состоялись в Пекине. Ван И и Энтони Блинкен обсудили проблемы двусторонних отношений. Китайский министр призвал США к стабильности и прогрессу. Как отметил политик, КНР и Соединенные Штаты смогли выстроить диалог по многим направлениям. Но негативные факторы продолжают возрастать и накапливаться, добавил Ван И.
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