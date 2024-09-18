Россия призвала расследовать детонацию пейджеров в Ливане

Массовая детонация пейджеров в Ливане требует расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Евразийского женского форума. Ее процитировало РИА «Новости» .

Международное сообщество должно обратить внимание на случившееся, подчеркнула дипломат.

«Квалификация этому должна быть дана специалистами, но это все необходимо расследовать», — добавила Захарова.

Массовая детонация пейджеров произошла в Ливане накануне. Каждое из устройств содержало до 20 граммов взрывчатки. В результате почти четыре тысячи человек пострадали, 11 погибли. Власти Ливана пока не определили способ подрыва гаджетов.

По данным Axios, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично одобрил операцию против движения «Хезболла» с использованием заминированных пейджеров. Решение приняли на совещаниях по вопросам безопасности после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн предупредил главу кабмина о последствиях эскалации в Ливане.