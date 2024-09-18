Россия призвала расследовать детонацию пейджеров в Ливане
Захарова: детонация пейджеров в Ливане требует расследования
Массовая детонация пейджеров в Ливане требует расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Евразийского женского форума. Ее процитировало РИА «Новости».
Международное сообщество должно обратить внимание на случившееся, подчеркнула дипломат.
«Квалификация этому должна быть дана специалистами, но это все необходимо расследовать», — добавила Захарова.
Массовая детонация пейджеров произошла в Ливане накануне. Каждое из устройств содержало до 20 граммов взрывчатки. В результате почти четыре тысячи человек пострадали, 11 погибли. Власти Ливана пока не определили способ подрыва гаджетов.
По данным Axios, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично одобрил операцию против движения «Хезболла» с использованием заминированных пейджеров. Решение приняли на совещаниях по вопросам безопасности после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн предупредил главу кабмина о последствиях эскалации в Ливане.