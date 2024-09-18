Нетаньяху обвинили в санкционировании операции с пейджерами в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично санкционировал операцию против движения «Хезболла» с использованием взрывающихся пейджеров. Об этом сообщило издание Axios .

«Операция была одобрена ранее на этой неделе в ходе совещаний по вопросам безопасности», — отметили авторы материала.

По их данным, в совещаниях с премьером участвовали высокопоставленные члены кабмина и главы служб безопасности. Это произошло после того, специальный представитель Соединенных Штатов Амос Хохштейн посетил Израиль и предупредил Нетаньяху о последствиях эскалации в Ливане.

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что израильская разведка перехватила пейджеры, предназначенные для «Хезболлы». Устройства оснастили взрывчаткой PETN и дистанционно нагрели аккумуляторы устройств. В результате произошла массовая детонация.