Мир 16 мая 2024, 11:11 Россия предупредила страны Запада о попытках Украины втянуть их в большую войну Володин: киевский режим втягивает США и Европу в большую войну Freepik

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Уговорами разрешить удары по России украинские политики пытались втянуть США и Европу в большую войну. Расширение конфликта чревато глобальной катастрофой, предупредил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты Верховной рады хотели убедить США разрешить использовать поставленные вооружения для ударов по территории России. Володин заявил, что это чревато серьезными последствиями.

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«Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединенные Штаты и страны Европы в большую войну», — сказал он.

Володин сообщил, что в случае ударов по городам российская армия применит более мощное оружие. Спикер парламента призвал западные страны осознать ответственность и не провоцировать катастрофу мирового масштаба.

Поставки и применение систем ПВО, в том числе зенитных ракетных комплексов Patriot, обсудили во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Главной причиной его поездки на Украину назвали разворовывание выделенных денег.