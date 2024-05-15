Украину уличили в попытках надавить на США ради разрешения на удары по России | 360°

Мир 15 мая 2024, 09:12 Украину уличили в попытках надавить на США ради разрешения на удары по России Politico: Украина просит у США разрешения на удары американским оружием по РФ РИА «Новости»

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На фоне продвижения российских войск в Харьковской области Украина давит на США, чтобы получить разрешение на удары по РФ американским оружием. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на чиновников.

«Украинские чиновники прилагают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России», — отметили авторы материала.

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Собеседники издания заявили, что именно политика Соединенных Штатов сдерживала Украину от ударов по позициям России. Но администрация президента США Джо Байдена не стала менять позицию.

Один из американских чиновников отметил, что помощь Украине передали для обороны, а не для наступательных операций на территории России.

А вот Великобритания дала добро на атаку Крыма со стороны ВСУ. Британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что страна считает полуостров частью Украины, поэтому не критикует удары по этой территории.