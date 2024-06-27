Россия пожелала скорейшего восстановления спокойствия в Боливии

Россия хочет скорейшего восстановления спокойствия в Боливии и надеется на такой исход. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет», — привело его слова РИА «Новости».

При этом, по словам официального представителя Кремля, события в Боливии — ее внутреннее дело, и вмешательства других государств быть не должно. Ей следует разобраться со своими проблемами самостоятельно, «в рамках обеспечения полной конституционной законности», подчеркнул Песков.

Ранее МИД России назвал недопустимой попытку военного переворота в Боливии и выразил поддержку правительству латиноамериканского государства.

Генерал Хуан Хосе Сунига попытался совершить переворот в Боливии 26 июня с целью захвата власти. Он организовал нападение на президентский дворец в Ла-Пасе. Высокопоставленного военного задержали.