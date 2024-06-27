Экс-лидер Боливии рассказал о попытке захватить дворец правительства

Военные собрались в Ла-Пасе на площади Мурильо, где находятся правительственные здания и парламент. На территорию президентского дворца выехал танк. Об этом сообщила газета Deber .

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что попытку госпереворота устроил генерал Хуан Хосе Сунига. По данным Erbol, военный встретился в дворце Кемадо с главой государства Луисом Арсе.

После беседы Сунига покинул здание, а глава министерства внутренних дел Боливии Карлос Эдуардо дель Кастильо и чиновники забаррикадировали дверь. Перед этим генерал объявил о «нестандартной мобилизации» отдельных подразделений армии.

Ранее телеканал Bolivia TV сообщил, что генерала Сунигу арестовали за попытку осуществить государственный переворот. Военный объяснил, что президент Луис Арсе не предпринимал шагов для повышения своей популярности.